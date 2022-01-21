إعتصام أمام منشآت النفط في طرابلس... إليكم التفاصيل

نفذ موظفي ومستخدمي شركة ومنشآت النفط في الشمال اعتصاماً امام منشآت النفط في طرابلس البداوي بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد والنقيب خالد الدهيبي احتجاجاً على عدم قبض المستحقات، وفق مندوب "لبنان 24".وقد حصل تلاسن بين رئيس الاتحاد واحدى مديرات الشركة التي كانت تطلب منهم المغادرة وعدم الاعتصام حيث اوضح لها رئيس الاتحاد ان الاعتصام حق مشروع للعمال والموظفين للحصول على حقوقهم.