اهماد حريق داخل منزل في الاشرفية.. اليكم التفاصيل!

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان انه، "عند الساعة 2:00 من فجر اليوم الجمعة الواقع فيه21-1-2022 ، أخمد رجال فوج اطفاء بيروت حريق منزل في منطقة الاشرفية ، نزلة الحكمة قرب البنك الفرنسي ،بناية ريشاني الطابق الاخير، كما تم انقاذ اصحاب المنزل وهم من التابعية الإثيوبية واسعافهم ميدانيا جراء تنشقهم للدخان المنبعث، واقتصرت الأضرار على الماديات ".