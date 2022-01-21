طليس يلوح بالتصعيد: مرة جديدة تثبت الحكومة انها بعيدة عن إلتزاماتها

قال رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان:"مرة جديدة تثبت الحكومة انها بعيدة عن إلتزاماتها.المفاجأة أن جدول أعمال الجلسة تجاهل الاتفاق مع رئيس الحكومة على مطالب قطاع النقل والذي وعد شخصياً بوضعه على الجدول".اضاف:"ما زال أمامكم الفرصة لتصحيح الخطأ، إذا كان خطأ ً وإلا فأنتم تدفعوننا الى مزيد من التصعيد وبانتظارك يا دولة الرئيس".