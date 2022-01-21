لبنان

أبو الحسن: تراجع وانكفاء تيار "المستقبل" أمرٌ مقلق

Lebanon 24
21-01-2022 | 04:38
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قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن إنه "من المؤسف والمقلق ما نسمعه من الرئيس سعد الحريري في موضوع مشاركته بالانتخابات النيابية أو عدمها"، وأضاف: "نأمل أن تتم دراسة هذه الخطوة جيداً".
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أضاف أبو الحسن: "هناك اجتماعٌ لكتلة المستقبل اليوم، ونأمل من الحريري دراسة خطوته بتأنّ، لأن الموضوع لا ينحصر فقط بالأبعاد الانتخابية، بل يرتبط أيضاً بأبعادٍ وطنية وسياسية". 
واعتبر أبو الحسن أنّ "تراجع أو انكفاء تيار المستقبل في هذه اللحظة التاريخية المصيرية هو أمرٌ مقلق"، وتابع: "المنطقة مقبلة على تبدلات وخريطة سياسية جديدة، وما زالنا نخوض معركة تثبيت هوية لبنان العربيّة. وفي ظل غياب كتلة وازنة كالمستقبل، فإنّ ملء الفراغ ليس بالأمر السهل". 
ورأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" أنّه "سيكون هناك خلل بالتوازنات الداخلية في ظل غياب المستقبل، كما أنها سيكون هناك خلل في المجلس النيابي مع غياب القوى السياديّة"، وقال: "في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشيّة، تصبح الساحة السنية مفتوحة أمام قوى عديدة هدفها استغلال الحاجة والفقر". 
ولفت أبو الحسن إلى أنه "في ظل غياب التيار المعتدل عن الساحة السنية، ستنمو حركات متطرفة، وهناك من سيحرك هذه الجماعات أكثر". 
وأعرب أبو الحسن عن أمله في أن يأخذ الحريري في عين الاعتبار كل هذه العوامل، وختم: "البلد يستحقّ كل تضحية". 





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