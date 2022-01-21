لبنان

"مع اقتراب المنخفض الجوي الجديد"...هكذا سيكون طقس الايام المقبلة!

Lebanon 24
21-01-2022 | 04:38
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع تشكل ضباب على المرتفعات، واشتداد سرعة الرياح ويرتفع معها موج البحر مع إقتراب المنخفض الجوي.
 
وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: يستقر الطقس نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل السبت حيث سنتأثر بمنخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة وامطار وثلوج.(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11و 19 درجة مئوية).
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة وتبقى دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، مع احتمال لبعض المتساقطات الخفيفة بخاصة قي الشمال. نحذر من خطر تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1000 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى من يوم السبت.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي و بسيط في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع تشكل ضباب على المرتفعات، واشتداد سرعة الرياح ويرتفع معها موج البحر مع إقتراب المنخفض الجوي.

الأحد:  غائم مع رياح شديدة تقارب ال 80 كلم/س قترة قبل الظهر، يرتفع معها موج البحر (3 امتار) ، لذا نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية على الطرق. يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية مع تساقط حبات من البرد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وتتساقط الثلوج على ال 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها تدريجيا لتلامس ليلا ال 1000 متر وما دون شمالا.

الاثنين: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات، تهطل امطار غزيرة في الفترة الصباحية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1000 متر ودون، شمالا وفي الداخل، تخف المتساقطات مساء.

- الحرارة على الساحل من 8 الى 17 درجة، فوق الجبال من 2 الى 10 درجات، في الداخل من 1 الى 11 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.
- الانقشاع: جيد يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 70%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموح، حرارة سطح الماء:18درجة.
- الضغط الجوي: 772 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:6,42
- ساعة غروب الشمس: 16,57
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