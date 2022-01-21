لبنان

بالأرقام..ارتفاع أسعار الإستهلاك

Lebanon 24
21-01-2022 | 04:47
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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2021، سجل ارتفاعا وقدره 16,52 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
 
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 10,07 %

- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 16,54 %

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 17,67 %

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 18,63,%

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 21,31 %

- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 14,96 %
 
وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2021 سجل ارتفاعا وقدره 224,39 % بالنسبة لشهر كانون الاول 2020.

ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.
 
التضخم السنوي
وأعلنت ادارة الاحصاء المركزي ان معدل التضخم السنوي، حسب دراسة مؤشر أسعار الاستهلاك للعام 2021 بلغ 154,8 %، علما ان معدلات التضخم السنوي عن السنوات السابقة كانت كالآتي:
 
العام 2020: 84,9%
العام 2019: 2,90%
العام 2018: 6,07%
العام 2017: 4,48%
العام 2016: - 0,82 %
العام 2015: - 3,75%
العام 2014: 1,9%
العام 2013: 4,8%.

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