تحذيرٌ من وهاب بشأن الدولار في الموازنة.. هذا ما كشفه عن الرواتب

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر" قائلاً: "كل نائب يوافق على إحتساب الدولار على عشرين ألفاً كما تلحظه الموازنة يجب عدم إعطائه صوتاً واحداً، لأن ذلك سيؤدي إلى مذبحة بحق الناس وتحميل المواطنين أعباء إضافية مع العلم أن الموازنة لا تشمل زيادة الرواتب".