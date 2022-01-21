قرارٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم نصّه

أصدر مصرف لبنان قراراً جديداً يتضمّن لائحة بأسماء مؤسسات الصرافة المسجلة حسب الأصول.



وبيّنت اللائحة أن شركة "OMT" أصبحت شركة صرافة رسمية بعد حصولها على ترخيص بذلك من البنك المركزي.