فرعون: الانتخابات عبث من دون مشروع واضح

كتب النائب السابق ميشال فرعون عبر حسابه على "تويتر":

"تواطؤ بين مافيات الفساد في الدولة وبعض المصارف المافياوية ومصالح أصحاب السلاح.يلجم الجميع القضاء وصولاً إلى قضية مرفأ بيروت على حساب حقوق الناس والبلد..الانتخابات عبث من دون مشروع واسع واضح يحاسب ويحرر سيادة القانون والقرار ويعيدنا إلى ما قبل ٧ أيار المشؤوم".