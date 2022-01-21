لبنان

صورة جوية نادرة لبيروت عمرها 83 عاماً.. شاهدوا اللقطة التاريخية

Lebanon 24
21-01-2022 | 05:43
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نشرت صفحة "أرشيف لبنان" صورة نادرة التقطت من الجو لمنطقة رأس بيروت.
 
ووفقاً للصفحة، فإن تاريخ هذه الصورة يعود إلى العام 1939 وتظهرُ فيها صخرة الروشة بوضوح.
 

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