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لبنان
صورة جوية نادرة لبيروت عمرها 83 عاماً.. شاهدوا اللقطة التاريخية
Lebanon 24
21-01-2022
|
05:43
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نشرت صفحة "أرشيف لبنان" صورة نادرة التقطت من الجو لمنطقة رأس بيروت.
ووفقاً للصفحة، فإن تاريخ هذه الصورة يعود إلى العام 1939 وتظهرُ فيها صخرة الروشة بوضوح.
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