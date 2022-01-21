صورة جوية نادرة لبيروت عمرها 83 عاماً.. شاهدوا اللقطة التاريخية

نشرت صفحة "أرشيف لبنان" صورة نادرة التقطت من الجو لمنطقة رأس بيروت.

ووفقاً للصفحة، فإن تاريخ هذه الصورة يعود إلى العام 1939 وتظهرُ فيها صخرة الروشة بوضوح.