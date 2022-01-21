تسجلوا للقاح من دون الاتصال بالانترنت.. هذا ما أعلنته منصة Impact

أعلنت منصة Impact أن التسجيل للقاح بات ممكناً من دون اتصال بالانتزنت. وفي التفاصيل اعلنت المنصة عبر "تويتر": "طوّرت IMPACT منصة تسجيل غير متصلة بالإنترنت مع وزارة الصحة، التفتيش المركزي، البنك الدولي، BDD، منظمة الصحة العالمية، والUNICEF. ويستهدف المتطوعين في المنظمات غير الحكومية لتسريع عملية التسجيل في المناطق التي تعاني من مشاكل في الإنترنت".

التسجيل لللقاح بات ممكن دون اتصال بالانتزنت! طوّرت IMPACT منصة تسجيل غير متصلة بالإنترنت مع وزارة الصحة، التفتيش المركزي، البنك الدولي ،BDD، منظمة الصحة العالمية، والUNICEF. ويستهدف المتطوعين في المنظمات غير الحكومية لتسريع عملية التسجيل في المناطق التي تعاني من مشاكل في الإنترنت pic.twitter.com/K2Lyqo0q3Z — IMPACT (@impact_gov) January 21, 2022