تسجلوا للقاح من دون الاتصال بالانترنت.. هذا ما أعلنته منصة Impact

التسجيل لللقاح بات ممكن دون اتصال بالانتزنت! طوّرت IMPACT منصة تسجيل غير متصلة بالإنترنت مع وزارة الصحة، التفتيش المركزي، البنك الدولي ،BDD، منظمة الصحة العالمية، والUNICEF. ويستهدف المتطوعين في المنظمات غير الحكومية لتسريع عملية التسجيل في المناطق التي تعاني من مشاكل في الإنترنت pic.twitter.com/K2Lyqo0q3Z
— IMPACT (@impact_gov) January 21, 2022
التسجيل لللقاح بات ممكن دون اتصال بالانتزنت! طوّرت IMPACT منصة تسجيل غير متصلة بالإنترنت مع وزارة الصحة، التفتيش المركزي، البنك الدولي ،BDD، منظمة الصحة العالمية، والUNICEF. ويستهدف المتطوعين في المنظمات غير الحكومية لتسريع عملية التسجيل في المناطق التي تعاني من مشاكل في الإنترنت pic.twitter.com/K2Lyqo0q3Z