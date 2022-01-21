لبنان

بيان لوزارة الخارجية حول المنحة الطلابية المقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك

Lebanon 24
21-01-2022 | 05:49
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اعتمدت اللجنة المشتركة المؤلفة من وزارتي الخارجية والمغتربين(المستشار منير عانوتي) والتربية والتعليم العالي ( د. ايلي مخايل استاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية والاستاذ ايلي البيطار) المكلفة تقييم ملفات الطلاب المتقدمين للحصول على المنحة على معايير واضحة وموحدة  للتقييم بحسب المستندات التي تقدم بها كل طالب.
 وصل عدد الطلبات المستوفية الشروط الى ٨٩٠ طلبا"، عند اقفال باب التقديم.
وفقا لشروط المنحة، يحق لاي طالب لبناني التقدم للحصول على المنحة شرط تقديم الطلب ضمن المهلة،  وأوصت  اللجنة بتوزيع مبلغ ال ٨٠٠ الف دولار بالتساوي على كل من تقدم بطلب مستوفي الشروط، أي ٨٩٠ مستفيدا".
وقد حرصت الوزارة  على نشر لائحة الاسماء كاملة على موقعها الالكتروني فور صدورها حرصا على الشفافية
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