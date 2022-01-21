لبنان

الراعي استقبل منسقة الامم المتحدة وتنفيذية المدارس الكاثوليكية.. فرونتسكا: لأهمية تعزيز الاستقرار

Lebanon 24
21-01-2022 | 06:10
A-
A+
Doc-P-909659-637783720969850455.png
Doc-P-909659-637783720969850455.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في بكركي، منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وكان عرض لآخر المستجدات في لبنان.
 
ولفتت فرونتسكا بعد اللقاء الى "أهمية تعزيز الاستقرار في لبنان وتعزيز روح التسامح والحوار والخطاب السلمي، خصوصا قبل الانتخابات النيابية المقبلة في أيار".
 
والتقى الراعي الهيئة التنفيذية للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان في زيارة تم خلالها عرض للواقع التربوي في المدارس. 
وكان تشديد على "ضرورة التكاتف والتضامن بين الجميع من اجل تذليل كل العقبات والمصاعب والمشاكل التي تعانيها المدارس الخاصة سواء على صعيد الأساتذة او الأهل او المدارس، لأن النتائج السلبية سيعانيها الجميع من دون استثناء". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:15 | 2022-01-21
12:04 | 2022-01-21
11:01 | 2022-01-21
12:35 | 2022-01-21
12:25 | 2022-01-21
12:09 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website