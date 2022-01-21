الراعي استقبل منسقة الامم المتحدة وتنفيذية المدارس الكاثوليكية.. فرونتسكا: لأهمية تعزيز الاستقرار

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في بكركي، منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وكان عرض لآخر المستجدات في لبنان.ولفتت فرونتسكا بعد اللقاء الى "أهمية تعزيز الاستقرار في لبنان وتعزيز روح التسامح والحوار والخطاب السلمي، خصوصا قبل الانتخابات النيابية المقبلة في أيار".والتقى الراعي الهيئة التنفيذية للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان في زيارة تم خلالها عرض للواقع التربوي في المدارس.وكان تشديد على "ضرورة التكاتف والتضامن بين الجميع من اجل تذليل كل العقبات والمصاعب والمشاكل التي تعانيها المدارس الخاصة سواء على صعيد الأساتذة او الأهل او المدارس، لأن النتائج السلبية سيعانيها الجميع من دون استثناء".