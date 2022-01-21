وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يزور المكتب السياسي لحركة امل

زار وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان برئاسة السيد علي الفيصل، المكتب السياسي لحركة أمل، حيث كان في استقبالهم رئيس المكتب السياسي الأخ الحاج جميل حايك بحضور عدد من الأعضاء، وفي نهاية اللقاء صدر البيان التالي:1-سلّم الوفد نسخة عن المبادرة التي تقوم بها الجبهة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإستعادة الوحدة الوطنية، كما شكر الوفد لدولة الرئيس نبيه بري حرصه على دعم وحدة الشعب الفلسطيني.2-دعا المجتمعون لمعالجة تداعيات ما حصل في مخيم البرج الشمالي بالحكمة وروح المسؤولية للحفاظ على امن المخيمات والجوار، وعدم تضييع دماء الشهداء والجرحى بالتعاون مع القضاء اللبناني.3-عرض الوفد التطورات الحاصلة في فلسطين المحتلة، والمواجهات بين الشعب الفلسطيني الحر وكيان العدو وأدواته القمعية والتطهير الذي يمارسه الكيان الصهيوني بوجه الشعب الفلسطيني لإنتزاعه من أرضه.واعتبر المجتمعون أن التمسك بالمقاومة ووحدة الشعب الفلسطيني كفيلين بردع العدو وإنهاء مخططاته.واعتبر أن المواجهة التي يخوضها الشعب الفلسطيني في القدس والنقب والضفة هي السبيل للتحرير والانتصار.4-طالب المجتمعون بمعالجة الوضع الاقتصادي في لبنان عامة والمخيمات بشكل خاص من خلال الانروا، وإقرار الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني في مواجهة مشاريع التهجير والتوطين ودعماً لحق العودة.