إضراب روابط أساتذة التعليم الرسمي مستمر... وإعتصام في محيط القصر الجمهوري

أفادت الـ"ال بي سي" أن روابط أساتذة التعليم الرسمي أعلنت الإستمرار في الإضراب، ودعت الأساتذة للمشاركة في الإعتصام المركزي في محيط القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل.