لبنان

إضراب روابط أساتذة التعليم الرسمي مستمر... وإعتصام في محيط القصر الجمهوري

Lebanon 24
21-01-2022 | 07:15
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أفادت الـ"ال بي سي" أن روابط أساتذة التعليم الرسمي أعلنت الإستمرار في الإضراب، ودعت الأساتذة للمشاركة في الإعتصام المركزي في محيط القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل.
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روابط أساتذة التعليم الرسمي

إضراب

إعتصام

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