قوى الامن تُعمّم صورة مشتبه به يهرّب مخدّرات إلى خارج لبنان... هل تعرفون أي معلومة عنه؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مشتبه به بجرم تهريب مخدّرات الى خارج الأراضي اللبنانية، ويُرجّح أنه يستخدم في تنقّلاته بطاقة هويّة مزوّرة.لذلك، تطلب هذه المديرية العامّة من المواطنين الذين لديهم معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 740935-01، 343804-01، للعمل على توقيفه، علماً أنّ كل مواطن يُساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكِتمان، وفقًا للقانون.