لبنان

إقفال مركز أمن عام قرطبا الإقليمي لـ10 أيام...

Lebanon 24
21-01-2022 | 07:56
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أعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان، أنّه "بسبب تفشي وباء كورونا، يقفل مركز أمن عام قرطبا الإقليمي لمدة 10 أيام من تاريخه".
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الامن العام

كورونا

قرطبا

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