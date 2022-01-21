لبنان

وزير الدفاع استقبل محافظ بعلبك - الهرمل

Lebanon 24
21-01-2022 | 08:08
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر الذي وضعه في صورة الاوضاع في المحافظة على الصعيد الامني والتحديات الكثيرة التي تواجه المواطنين والإدارات الرسمية والعسكريين على حد سواء، مثمنا تضحيات وجهود الجيش في المنطقة، والذي يؤدي مهامه على أكمل وجه لا سيما في ظل الظروف المناخية الصعبة. 
ولفت المحافظ خضر الى الثقة الكبيرة في قدرات الجيش والجهود التي يبذلها والتي تتعدى مهامه المعهودة، في  المساهمة في ضبط الامن الداخلي وتأمين العدالة الاجتماعية. 
وتطرق الى ظاهرة التعديات على الشبكة الكهربائية والتعويل على الجيش اللبناني لقمع المخالفات تأمينا للتوزيع العادل للتيار الكهربائي لجميع ابناء  بعلبك والهرمل.
 
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