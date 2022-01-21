لبنان

أطلق النار عليه فأصابه بيده ورجله... اليكم ما حصل

Lebanon 24
21-01-2022 | 08:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اطلاق نار في مخيم عين الحلوة.
 
وفي التفاصيل، أقدم المدعو "ع. م" على اطلاق النار باتجاه "ص.ع." ما ادى الى اصابته بيده ورجله.
 
وفرّ مطلق النار الى جهة مجهولة فيما تم نقل المصاب الى مستشفى "النداء الانساني".

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عين الحلوة

اطلاق نار

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