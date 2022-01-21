أطلق النار عليه فأصابه بيده ورجله... اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اطلاق نار في مخيم عين الحلوة.

وفي التفاصيل، أقدم المدعو "ع. م" على اطلاق النار باتجاه "ص.ع." ما ادى الى اصابته بيده ورجله.

وفرّ مطلق النار الى جهة مجهولة فيما تم نقل المصاب الى مستشفى "النداء الانساني".



