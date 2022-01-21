لبنان

كلمات مؤثرة من اللواء علي الحاج لزوجته الراحلة سمر شلق.. وشكر من لبنان الى سوريا

Lebanon 24
21-01-2022 | 08:26
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شكر اللواء علي الحاج كل من واسى العائلة بعد وفاة زوجته الاعلامية سمر الحاج، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك":
 
إلى سمر، الزوجة والحبيبة والرفيقة، الى الام سمر شلق الحاج، ام صلاح. ايتها الام العربية من لبنان الحبيب، كنت قضية مع الانسان، ومع الأرض وكرامتها، ومع القضية الام نبراسا ونموذجا....
وإن ترجلتِ عن صهوة الحياة واقفة، فإن كلماتك في الحق ستبقى تصدح، وللحقيقة ستبقى علما وعنوانا، وفي نصرة المستضعف والمظلوم ستبقى سيرة ومسارا. 
رحمك الله، وتغمدك بواسع رحمته، وجعل مثواك جنات الخلد، أيتها الخالدة بإذن الله في قلوبنا وقلوب المحبين وابناء القضية على مساحات اوطاننا. وستبقين الام اللواء.
وباسمي واسم عائلتي ومحبي ام صلاح نتقدم بالشكر والامتنان لكل:
من واسنا وشاركنا عزاءنا في وطننا، ومن الوطن العربي والإسلامي وبلاد  الاغتراب، ومن القيادات السياسية والدينية والاعلامية والعسكرية والامنية والقضائية والاجتماعية في لبنان وسوريا، ومن المقاومة واهلها، والقوى الفلسطينية وشعب فلسطين، وشعوبنا في المنطقة وأهل وطننا.
وأبناء بلدتينا برجا. وراس نحاش.
فلكم جميعا شكرنا مجددا، عافاكم الله وحماكم، وصان القضية، وحمى الوطن.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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