لبنان

عطل يُصيب كابل الألياف الضوئية في "سنترال" الخيام

Lebanon 24
21-01-2022 | 08:37
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أعلنت "أوجيرو" أنّ "عطلا طرأ على كابل الألياف الضوئية في سنترال الخيام ممّا أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".
وأكدت أنّ فرقها الفنيّة تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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