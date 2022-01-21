نقيب الصيادلة: الصيدليات خاضعة لسلطة وتفتيش وزارة الصحة والنقابة حصرا

أكد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، ان "الصيدليات هي خاضعة لسلطة وتفتيش وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة حصرا، والصيادلة هم تحت القانون ويلتزمون بكل القوانين والتعاميم الصادرة عن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة"، مشددا على أن "أي دخول لاي عنصر الى حرم مطلق صيدلية من غير الجهة الانف ذكرها بمثابة تعد، وسوف تتخذ نقابة الصيادلة صفة الادعاء الشخصي وملاحقته مع المرجعية المختصة والوصية عليه".وختم: "أما تفتيش المستوصفات، فهو خاضع لاستراتجية وزارة الصحة وتوجيهاتها بالتعاون مع مفتشي نقابة الصيادلة، وليس عرضة للتجاذبات او المهاترات او الابتزاز".