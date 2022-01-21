لبنان

"قصة شعر +دقن بـ50 الف"... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-01-2022 | 07:59
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بسسبب التدني الحاصل في سعر صرف الدولار، صدر عن نقابة اصحاب صالونات الحلاقة في لبنان تسعيرة جديدة جاءت على الشكل التالي:
 
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