حجار عرض مع وزير الداخلية آلية تنفيذ مشروع شبكة دعم وتسجيل ولادات السوريين

زار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار صباح اليوم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي في مكتبه بالوزارة، وحضر الاجتماع المدير العام لمديرية الأحوال الشخصية العميد الياس الخوري.وخلال اللقاء، حسب بيان مكتب الوزير حجار "أطلع الوزير حجار الوزير المولوي على تفاصيل تنفيذ مشروع شبكة دعم للحماية الاجتماعية (برنامج أمان وبرنامج البطاقة التمويلية) وعلى وجوب استخدام بطاقة الهوية اللبنانية خلال التسجيل على المنصة للاستفادة من الدعم المادي، علما أن هناك عددا كبيرا من اللبنانيين من مختلف الشرائح العمرية الذين لا يملكون حاليا بطاقة هوية. وبناء على هذه المعطيات، تم الإتفاق على آلية العمل مع المولوي لمعالجة هذه المشكلة والإسراع في إصدار بطاقات الهوية اللبنانية للراغبين بذلك.على صعيد آخر، بحث وزيرا الشؤون والداخلية في موضوع تسجيل ولادات اللاجئين السوريين.