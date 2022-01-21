سامي العيراني.. رئيسا بالتزكية لجمعية تجار جونية وكسروان الفتوح



اجرت جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح انتخاباتها الداخليةِ في غرفة التجارة والصناعة والزراعة حيث فازت اللائحة التوافقية التي يرأسها سامي اميل العيراني بالتزكية وبذلك تكون الطريق قطعت امام احد التجار الذي حاول جرّ تجار المنطقة الى معركة انتخابية ولكنه لم يستطع استقطاب مرشحين للانضمام الى لائحته بسبب الملاحقات الجزائية والدعاوى المالية اللاحقة بشركائه وهم من افراد عائلته.