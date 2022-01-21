لبنان

القبض على 11 فتى يسرقون داخل سوق الخضار الجديد في طرابلس

Lebanon 24
21-01-2022 | 10:18
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ألقى عناصر اللواء 12 في الجيش ومخابرات الجيش وشرطة بلدية طرابلس، القبض على 11 فتى، وهم يسرقون محتويات متنوعة من داخل سوق الخضار الجديد في طرابلس، حيث دخلوا خلسة بعد قص السياج الحديدي.
 
تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى مخفر باب التبانة لإجراء المقتضى القانوني. 
 
من جهته، طالب رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ب "ضرورة التوسع في التحقيق مع الفتية الموقوفين لمعرفة من المخطط الذي يديرهم ويوجههم"، لافتا الى انه "من المتوقع وجود عصابة منظمة تدير هؤلاء الأولاد ويجب كشفها وإلقاء القبض على كامل أفرادها، لان ذلك مرتبط بسرقات حدثت في السوق سابقا، وخلفت أضرارا كبيرة ماديا ومعنويا". 

وتمنى على الجهات المختصة "الاسراع في افتتاح السوق تداركا للسرقات المتكررة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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