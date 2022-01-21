مفتشو الاقتصاد جالوا بمؤازرة أمن الدولة على محال في الكورة

جال مفتشون من وزارة الاقتصاد بمؤازرة دورية من المديرية العامة لامن الدولة على المحال و"السوبرماركت" في منطقة الكورة، لمراقبةالاسعار، حيث تم تنظيم محضري ضبط في حق صاحبي سوبرماركت مخالفين في منطقة ضهرالعين.