لبنان

مفتشو الاقتصاد جالوا بمؤازرة أمن الدولة على محال في الكورة

Lebanon 24
21-01-2022 | 10:25
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جال مفتشون من وزارة الاقتصاد بمؤازرة دورية من المديرية العامة لامن الدولة على المحال و"السوبرماركت" في منطقة الكورة، لمراقبةالاسعار، حيث تم تنظيم محضري ضبط في حق صاحبي سوبرماركت مخالفين في منطقة ضهرالعين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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