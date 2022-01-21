تغريدة لافتة للبخاري: "فإن دِينَهم أن يُقَتَل العرب".. فماذا قصد؟

رَحِمَ اللّهُ #نصرَ_بنُ_سيَّار والي خُراسان حين حذَّر #العربَ من مطامعِ #الفُرسِ في أبياتٍ سَارت بهَا الرُّكبانُ وردَّدَها الزمانُ ..وممَّا قال : ❞ مَن كانَ يسألُني عن أصل ِدِينَهُمُ .. فإنَّ دِينَهُمُ أن يُقَتَل َ #العَرَبُ ..! ❝
— Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) January 21, 2022
رَحِمَ اللّهُ #نصرَ_بنُ_سيَّار والي خُراسان حين حذَّر #العربَ من مطامعِ #الفُرسِ في أبياتٍ سَارت بهَا الرُّكبانُ وردَّدَها الزمانُ ..وممَّا قال : ❞ مَن كانَ يسألُني عن أصل ِدِينَهُمُ .. فإنَّ دِينَهُمُ أن يُقَتَل َ #العَرَبُ ..! ❝