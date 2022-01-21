تغريدة لافتة للبخاري: "فإن دِينَهم أن يُقَتَل العرب".. فماذا قصد؟

غرّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في بيروت على حسابه عبر "تويتر" قائلا: "رَحِمَ اللّهُ نصرَ بنُ سيَّار والي خُراسان حين حذَّر العربَ من مطامعِ الفُرسِ في أبياتٍ سَارت بهَا الرُّكبانُ وردَّدَها الزمانُ.. وممَّا قال : "مَن كانَ يسألُني عن أصل ِدِينَهُمُ.. فإنَّ دِينَهُمُ أن يُقَتَل َ العَرَبُ..!".