سليم استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى الجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية والسفيرة الفرنسية

اكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم لدى استقباله رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى الجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية جان - لويس بورلانج على رأس وفد، ترافقه السفيرة الفرنسية آن غريو، ان لبنان يقدر عاليا الاهتمام الذي توليه فرنسا للجيش اللبناني ودعم الدور المتعدد الابعاد الذي يلعبه على المستوى الدفاعي والأمني والاجتماعي اضافة الى دوره البارز في مكافحة الارهاب في الداخل وعلى الحدود.

وطمأن الوزير سليم الى ان الامور تحت السيطرة بفضل اهلية الجيش والكفاءات العالية التي يتميز بها رغم التحديات العديدة التي تواجهه .

من جانبه شدد بورلانج على وقوف فرنسا المستمر الى جانب لبنان، وبشكل خاص الى جانب الجيش اللبناني الذي يمثل الركيزة الاساسية للدولة اللبنانية، آملا ان يجتاز لبنان ازماته.