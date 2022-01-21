لبنان

سليم استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى الجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية والسفيرة الفرنسية

Lebanon 24
21-01-2022 | 10:49
A-
A+
Doc-P-909741-637783844162867607.jpg
Doc-P-909741-637783844162867607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم لدى استقباله رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى الجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية جان - لويس بورلانج على رأس وفد، ترافقه السفيرة الفرنسية آن غريو، ان لبنان يقدر عاليا الاهتمام  الذي توليه فرنسا للجيش اللبناني ودعم الدور المتعدد الابعاد الذي يلعبه على المستوى الدفاعي والأمني والاجتماعي اضافة الى دوره البارز في مكافحة الارهاب في الداخل وعلى الحدود. 
وطمأن الوزير سليم الى ان الامور تحت السيطرة  بفضل اهلية الجيش والكفاءات العالية التي يتميز بها رغم التحديات العديدة التي تواجهه .
من جانبه شدد  بورلانج على وقوف فرنسا المستمر الى جانب لبنان، وبشكل خاص الى جانب الجيش اللبناني الذي يمثل الركيزة الاساسية للدولة اللبنانية،  آملا ان يجتاز لبنان  ازماته.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:15 | 2022-01-21
12:04 | 2022-01-21
11:01 | 2022-01-21
12:35 | 2022-01-21
12:25 | 2022-01-21
12:09 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website