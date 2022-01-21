لبنان

عقوبات أميركيّة جديدة على 3 لبنانيين و10 شركات... من شملت؟

Lebanon 24
21-01-2022 | 10:45
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فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 لبنانيين و10 شركات مرتبطة بتقديم دعم مالي لـ"حزب الله".
 
 
وقالت "الخزانة الأميركية" إنّ "حزب الله" يستغل ثغرات القطاع المالي العالمي للتهرب من العقوبات".
 
 
وشملت العقوبات عادل دياب وعدنان إياد وجهاد عدنان عياد لارتباطهما بشبكة "حزب الله" المالية.
 
 
 

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