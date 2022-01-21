انخفاض اضافي في دولار "صيرفة".. هذا ما سجله اليوم

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 20,000,000 $ عشرون مليون دولار أميركي بمعدل 22700 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".