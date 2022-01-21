تعميم مهمّ من وزير التربية للثانويات والمدارس.. هذا ما جاء فيه

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، التعميم رقم 2/م/2022 الموجه إلى "جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الخاصة حول تسلم Test Rapid"، وجاء فيه: "حيث أن وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف تلبية حاجات المدارس والثانويات للكشف المبكر عن الحالات المشتبه بإصابتها بكوفيد-19 والمخالطين المباشرين بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لناحية الحد من تفشي الفيروس المسبب لعدوى كوفيد-19 في المؤسسات التربوية وفي المجتمع، وبناء على التعاون القائم بين وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة العامة لجهة تسليم المؤسسات التعليمية مجموعة من الفحص السريع Test Rapid مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وحيث أن عددا من المدارس والثانويات الخاصة استلم المجموعة الخاصة به (25 فحصا سريعا لكل مؤسسة تعليمية)، بعد التدريب الذي أقامته وزارة الصحة العامة، بالتنسيق مع وزارة التربية، في حين أن بعض المؤسسات التربوية لم يستلم الفحص السريع في حينه،لذلك، إن وزير التربية والتعليم العالي، يطلب من جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الخاصة التي لم تستلم بعد الفحص السريع، التنسيق مع مصلحة التعليم الخاص وجهاز الإرشاد والتوجيه لتأمين استلام Test Rapid وشرح كيفية استعماله، وذلك في المبنى الرئيسي لوزارة التربية - الطابق G، خلال الأسبوع المقبل ضمن أوقات الدوام الرسمي، وسيكون هناك طبيب لشرح تفاصيل استعماله.أما في خصوص المدارس والثانويات الرسمية فسيؤمن لهم الفحص السريع، بالتعاون مع المهنيات الرسمية، وسيتم وصل كل ثانوية أو مدرسة رسمية بمهنية رسمية من قبل مديرتي التعليم العام والتعليم المهني والتقني.ويطلب من كل مستلم حيازة تفويض موقع من مدير المدرسة لاستلام المجموعة. ولمزيد من المعلومات، التواصل مع مصلحة التعليم الخاص السيد انطوني باسيم على الرقمين 835887-81 و772378-01".