لبنان

"الوطني الحر": نستهجن محاولات شيطنة الأقليات الدينية والعرقية في المنطقة

Lebanon 24
21-01-2022 | 11:39
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أصدر التيار "الوطني الحر" بياناً "استنكر فيه ما صدر من تصريحات ومواقف، حلل فيها دم مجموعات حضارية بكاملها من خلال تشبيهها بداعش ووصمها بالارهاب، فقط لعدم توافقها مع ارائه واهوائه السياسية".
وأضاف البيان: "إنّ التيار الوطني الحر الذي لطالما نادى بالمشرقية بما تعنيه من مساحة تفاعل حضاري حرّ بين مختلف مكونات المنطقة، يعتبر ان السريان والكلدان والاشوريين وكافة الاقليات الدينية والعرقية هم من صلب نسيج هذه المنطقة التي تفقد رسالتها وهويتها في حال فرغت من أحد مكوناتها نتيجة القتل او الهجرة او التهجير، وتستهجن محاولات شيطنتهم ووصفهم بالتطرف بما يوحي وكأنه تبرير لاستهدافهم وللوحشية التي مورست بحقهم".
وختم: "يتمنى التيار الوطني الحر من كافة دول المشرق العمل معاً للحفاظ على تنوع منطقتنا وتثبيت أهلها في اراضيها من خلال خلق ظروف امنية واقتصادية مناسبة للعيش الكريم والحرّ".
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