لبنان

في بيروت.. هذا ما فعلته الكهرباء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-01-2022 | 12:04
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مع ازدياد نسبة السرقات في نطاق بيروت خلال الآونة الأخيرة، اتجهت الأنظارُ إلى كاميرات المراقبة المنتشرة في المدينة، إذ طرحت تساؤلات عمّا إذا كانت تعمل أم لا. 
وتوجد في العاصمة كاميرات تابعة للبلدية في حين أن هناك كاميرات تتبع لجهات خاصّة. وفي ظلّ انقطاع الكهرباء وتراجع التغذية عبر المولدات الخاصة، فمن المرجح أن تكون تلك الكاميرات خارجة عن الخدمة، خصوصاً أنها تتواجد على منصات تحتاجُ إلى طاقة من أجل العمل، مع العلم أن هذه الكاميرات ترصد أي أعمالٍ مخلّة بالأمن، وتساهم في مساعدة القوى الأمنية على إجراء تحقيقاتها في أي حادثة أمنية قد تشهدها العاصمة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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