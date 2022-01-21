مجهولون يسرقون الشبكة النحاسيّة لـ"كهرباء لبنان" في علمان

تعرضت الشبكة النحاسية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، قرب بستان الكلش، في بلد علمان الساحلية في اقليم الخروب، للسرقة، ما حرم قسماً كبيراً من أحياء البلدة من التيار الكهربائي، وقد تم ابلاغ القوى الأمنية، و"كهرباء لبنان" بالحادثة.