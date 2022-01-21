الثلوج غمرتها.. فنيدق ترتدي الثوب الأبيض

تشهد منطقة فنيدق القموعة تساقطاً غزيراً للثلوج، وتعمل جرافات تابعة لوزارة الاشغال العامة واتحاد بلديات جرد القيطع وبلدية فنيدق على تجريف الثلوج عن الطريق العام والطرقات الفرعية.

