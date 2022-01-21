لبنان

الثلوج غمرتها.. فنيدق ترتدي الثوب الأبيض

Lebanon 24
21-01-2022 | 12:25
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تشهد منطقة فنيدق القموعة تساقطاً غزيراً للثلوج، وتعمل جرافات تابعة لوزارة الاشغال العامة واتحاد بلديات جرد القيطع وبلدية فنيدق على تجريف الثلوج عن الطريق العام والطرقات الفرعية.
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