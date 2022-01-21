لبنان

لجنة متابعة أوضاع متقاعدي "قوى الأمن": رواتبنا أصبحت لا تكفي لأيام معدودة

Lebanon 24
21-01-2022 | 12:35
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أعلنت لجنة متابعة أوضاع متقاعدي قوى الأمن الداخلي ببيان، أنها "زارت عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله في إقليم الخروب، حيث تمت مناقشة جوانب معاناة جميع متقاعدي قوى الأمن وعائلاتهم، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة، وتم التركيز على مسألة الطبابة والاستشفاء".
 
وأشارت إلى أنها "اطلعت منه على الاقتراح المعجل المكرر، الذي تقدم به اللقاء الديموقراطي، لتأمين مساهمة سريعة لصندوق طبابة قوى الأمن الداخلي".
 
وتمنت على "النائب عبد الله إيصال صوت متقاعدي قوى الأمن إلى داخل لجنة المال والموازنة، قبل أن تحل الكارثة الإنسانية أو المجزرة الجماعية، التي باتت مؤشراتها قريبة إذا لم يتم تدارك هذه الأمور ومعالجتها، إذ لم يعد في اليد حيلة"، متسائلة: "من أين نأتي بالمال؟ ورواتبنا أصبحت لا تكفي لأيام معدودة، بل أصبحت لا تساوي ثمنا لصفيحة محروقات أو قارورة غاز وغالون زيت وبضع ربطات من الخبز نعتاش عليها. أهكذا نكافأ؟ نحن من صنا المؤسسات ورجالها ودافعنا عن السلم الأهلي وحمينا الأملاك العامة والخاصة في أحلك الظروف، فلن نيأس".
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