لبنان

وفد من "الوطني الحر" التقى مسؤول "حزب الله" في جبيل

Lebanon 24
21-01-2022 | 13:19
A-
A+
Doc-P-909794-637783934374869742.png
Doc-P-909794-637783934374869742.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وفد من "التيار الوطني الحر" برئاسة نائب رئيس التيار للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب مسؤول قطاع جبيل وكسروان في "حزب الله" الشيخ حسين شمص في كفرسالا - عمشيت. 
 
وتم التباحث بالهموم المشتركة لمنطقة جبيل وكسروان، وجرى التأكيد على "إجراء الانتخابات وعلى التوافق والتضامن في هذه المرحلة وعلى هوية لبنان وقوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته".

كذلك زار الوفد الصناعي ربيع عواد من ضمن جولته على الفعاليات والقيادات الوطنية، واكد عواد ان "بلاد جبيل كانت وستبقى ملتقى الأديان ونقطة الإرتكاز للتفاهمات".
 
وكان الوفد استهل زيارته الى جبيل بلقاء امام جبيل الشيخ غسان اللقيس.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:01 | 2022-01-21
13:36 | 2022-01-21
15:43 | 2022-01-21
15:33 | 2022-01-21
15:23 | 2022-01-21
14:54 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website