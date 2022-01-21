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لبنان
وفد من "الوطني الحر" التقى مسؤول "حزب الله" في جبيل
Lebanon 24
21-01-2022
|
13:19
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زار وفد من "التيار الوطني الحر" برئاسة نائب رئيس التيار للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب مسؤول قطاع جبيل وكسروان في "حزب الله" الشيخ حسين شمص في كفرسالا - عمشيت.
وتم التباحث بالهموم المشتركة لمنطقة جبيل وكسروان، وجرى التأكيد على "إجراء الانتخابات وعلى التوافق والتضامن في هذه المرحلة وعلى هوية لبنان وقوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته".
كذلك زار الوفد الصناعي ربيع عواد من ضمن جولته على الفعاليات والقيادات الوطنية، واكد عواد ان "بلاد جبيل كانت وستبقى ملتقى الأديان ونقطة الإرتكاز للتفاهمات".
وكان الوفد استهل زيارته الى جبيل بلقاء امام جبيل الشيخ غسان اللقيس.
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