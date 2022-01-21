لبنان

فاجعة تهزّ تعلبايا.. الموت يخطف حياة أستاذ جامعي في مقتبل العمر! (صور)

Lebanon 24
21-01-2022 | 13:52
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غيّب الموت الأستاذ الجامعي بلال الحلاق من بلدة تعلبايا، وذلك بعد تعرّضه لحادث سيرٍ منذ بضعة أيام. 
وعبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، نعى العديد من الأشخاص الحلاق بكلماتٍ مؤثرة، مُعربين عن حزنهم لفقدانه وخسارته.
 
 

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حادث سير

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