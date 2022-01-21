إجراءٌ جديد بشأن سحب الدولار وتعميم 161.. إليكم ما حصل

سمحت مصارف عدة لزبائنها مؤخرا بالاستفادة من تعميم مصرف لبنان 161 خارج أوقات الدوام الرّسمي.

وفعلياً، فقد باتت الصرافات الآلية مُجهزة لإعطاء المواطن مبلغاً من الدولار على سعر منصة "صيرفة"، عندما تكون الفروع المصرفيّة مقفلة وأيضاً في ساعات المساء.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح المواطنين سيولةً بالدولار في مختلف الأوقات، بعدما كانت السحوبات محصورةً فقط في أوقات عمل المصارف.