لبنان

خطفه مجهولٌ في بلدة القصر.. فلسطيني يستعيد حريّته لقاء فدية بـ2000 دولار

Lebanon 24
21-01-2022 | 14:47
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أطلق خاطفو الفلسطيني "ق.ل." سراحه، اليوم، ليعود بعد ذلك إلى أهله في بعلبك عبر فانٍ للركاب من منطقة القصر الحدوديّة. 
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإنّ المخطوف الذي يبلغ من العمر 54 عاماً قدم إلى الهرمل، الثلاثاء الماضي مع ابنه "م" (22 سنة) من أجل الاتفاق مع أحد شبكات تهريب الاشخاص حول كيفية سفر ابنه الى تركيا، وقد طلب منه مجهول يقود بيك اب (تاكوما) دون لوحات، ان يركب في جواره حيث سلك طريقاً مجهولاً.
وبعد ساعتين، تلقى الابن اتصالاً من رقم والده يخبره أنّ والده خطف، وقد طالب الخاطفون بفدية.

وبحسب "الوطنية للإعلام"، فإنه بعد تأمين الفدية بالأمس والتي تبلغ قيمتها 2000 دولار أميركي، قام الابن بتحويلها على هوية والده. وبعد سحب المبلغ امس، قام خاطفوه باطلاقه صباح اليوم حيث وصل الاب المخطوف الى عائلته في بعلبك.

 
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