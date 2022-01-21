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لبنان
بعد عقوبات جديدة.. هذا ما قالته "الخارجية الأميركية" عن "حزب الله"
Lebanon 24
21-01-2022
|
14:54
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قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ملتزمة بعرقلة نشاط حزب الله بما في ذلك محاولة التهرب من العقوبات.
ووفقاً لقناة "العربية"، فقد أكدت الوزارة أن "أفعال حزب الله تهدد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني"، لافتة إلى أن "عقوبات اليوم مثال على إساءة حزب الله استخدام النظام المالي لتمويل إرهابه".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على 3 لبنانيين و10 شركات مرتبطة بتقديم دعم مالي لـ"حزب الله". وشملت العقوبات عادل دياب وعدنان إياد وجهاد عدنان عياد لارتباطهما بشبكة "حزب الله" المالية.
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