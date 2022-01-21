لبنان

الجيش: زورق للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة

Lebanon 24
21-01-2022 | 15:33
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 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 21/ 1/ 2022 عند الساعة 10.20، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 92 متراً ولمدة 10 دقيقة.
وبتاريخ 20/ 1/ 2022 في الساعة 19.05 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 33 متراً ولمدة 7 دقائق. وفي الساعة 19.25، أقدم زورق حربي مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، ولمسافة حوالى 444 مترا ولمدة 10 دقائق. تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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