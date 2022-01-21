11
o
بيروت
7
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
7
o
النبطية
1
o
زحلة
0
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اجتماع للمجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام.. هذا ما تطرق إليه البحث
Lebanon 24
21-01-2022
|
15:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام اجتماعاً طارئاً في حضور كل مكوناته: المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، منتدى السفراء، رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.
وبعد الاجتماع، صدر بيانٌ أشار إلى أنّ "البحث تطرق إلى البنود التي تطالهم كمتقاعدين في شكل خاص وكمواطنين في شكل عام، والتي وردت في مشروع الموازنة الذي سيعرض على مجلس الوزراء الإثنين المقبل".
ووفقاً للبيان، فقد "أعلن المجتمعون عن رفضهم
القاطع لكل المواد التي تنتقص من حقوقهم وعدم مساواتهم بزملائهم في الخدمة، مثل المادة 135 إن لجهة التسمية (مساعدة اجتماعية)، أم لجهة المبالغ المخصَّصة".
واعتبر المجتمعون أنّ "ما تنوي الحكومة منحه للمتقاعدين لا يعوض بأي شكل التراجع المريع في القدرة الشرائية لمعاشاتهم التقاعدية، ولا غلاء المعيشة التي ارتفعت نسبتها بالليرة اللبنانية أكثر من 300%، ولا نسبة ارتفاع الدولار 15 مرة عن السعر الأساسي ما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار المنتجات الأساسية المستوردة مثل الأدوية والمشتقات النفطية".
وحذر المجتمعون "من مغبة إقرار مثل هذه البنود التي تبقى بعيدة عن الواقع الحياتي"، متعهدين "بأن يكون للمجلس التنسيقي، تجاه هكذا مشروع موازنة، الرد المناسب بعد دراسة بنوده بشكل معمّق".
وختم البيان: "سيتدرج هذا الرد وفق ظروف التجاوب مع ما سنقترحه من تعديلات جوهرية على البنود المذكورة".
تابع
الأكثر قراءة
لا تفرحوا كثيراً بانحسار "هبة".. عواصف وموجات قطبية ستضرب لبنان أقواها في هذا الموعد
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيراً بانحسار "هبة".. عواصف وموجات قطبية ستضرب لبنان أقواها في هذا الموعد
02:34 | 2022-01-21
21/01/2022 02:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحصان المتجمّد" في عكار... هذا ما حلّ به!
Lebanon 24
"الحصان المتجمّد" في عكار... هذا ما حلّ به!
03:07 | 2022-01-21
21/01/2022 03:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم نصّه
Lebanon 24
قرارٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم نصّه
05:12 | 2022-01-21
21/01/2022 05:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا سيكون سعر الصرف في موازنة 2022
Lebanon 24
هكذا سيكون سعر الصرف في موازنة 2022
04:47 | 2022-01-21
21/01/2022 04:47:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضا جديداً.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضا جديداً.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
01:27 | 2022-01-21
21/01/2022 01:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:24 | 2022-01-21
الحريري سيعلن موقفه من الانتخابات الإثنين
17:19 | 2022-01-21
جلسة الحكومة الاثنين اختبار لمسار الأمور
17:13 | 2022-01-21
زيادة أجور
17:06 | 2022-01-21
العزوف عن الترشيح امتداد للإعتراض
17:03 | 2022-01-21
تفاهم مختلف عن المُعلَن
16:55 | 2022-01-21
مقدمات النشرات المسائية
فيديو
إبتداءً من 2500 دولار... "Canon" تُعلن عن أحدث كاميراتها لعشاق التصوير الاحترافي (فيديو)
Lebanon 24
إبتداءً من 2500 دولار... "Canon" تُعلن عن أحدث كاميراتها لعشاق التصوير الاحترافي (فيديو)
16:00 | 2022-01-21
22/01/2022 02:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد زهيد الثمن من هواوي يغزو الأسواق العالمية (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد زهيد الثمن من هواوي يغزو الأسواق العالمية (فيديو)
14:00 | 2022-01-21
22/01/2022 02:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة جديدة من "تويوتا"... تعرفوا إلى "Sequoia" الرباعية الدفع (فيديو)
Lebanon 24
سيارة جديدة من "تويوتا"... تعرفوا إلى "Sequoia" الرباعية الدفع (فيديو)
11:00 | 2022-01-21
22/01/2022 02:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact