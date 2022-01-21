حديثٌ بارز من وزير "الشؤون" عن الجمعيات.. ماذا قال بشأنها؟

قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار إنّ نسبة الفقر في لبنان باتت نحو 70%، مشيراً إلى أنه "أصحبت هناك كارثة في لبنان إذ أن أموال الناس سُلبت"، وقال: "النازحون امتصوا الكثير من الاقتصاد بطريقة أو بأخرى".

وفي حديثٍ تلفزيوني، أوضح حجار أنّ "أكثر من 70% من الناس يعانون من سوء التغذية وهناك أمور لا تظهر الفقر بشكل مباشر لأن هناك من يرسل أموالاً من الخارج لأقاربه، وأضاف: "إن كنا نرى مظاهر من الراحة فهو لأن هناك أناس لديها أولاد في الاغتراب".

وأضاف: "جعلت نفس شحاداً من أجل تأمين الحلول للناس من خلال سؤال الجمعيات والمعارف لتأمين المساعدات. لدينا مسؤولية أمام الناس وإنني أتفهم انتقاداتهم إلى أبعد الحدود، وإن لم يكن هناك انتقاد واقعي فنحن لن نتطور".

ولفت حجار إلى أن "كل موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية تحوّلوا إلى فقراء"، وأردف: "كيف أطلب خدمة الفقراء من فقراء؟".

ورداً على سؤال حول وضع المنظمات غير الحكومية، أشار إلى أنّ "هناك 2500 جمعية، وهذه الجمعيات ليست لديها قضايا متراصّة مع الناس، وتتبدل مع الاجندات، ولدينا التباسات حول نموّها".

وختم: "لا أريد أن اظلم الجميع، ولكن لدينا علامات استفهام عليها، وعلى الأموال التي تتلقاها، وهذه الجمعيات ظهرت مباشرة بعد 17 تشرين الأول 2019".