تفاهم مختلف عن المُعلَن

وفقا لمعلومات على درجة من الثقة فإن ما يدور في اللقاءات الداخلية بين حليفين، يرتبطان بتفاهم، مختلف جذرياً عمّا يعلن على الألسنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".