لبنان

تفاهم مختلف عن المُعلَن

Lebanon 24
21-01-2022 | 17:03
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وفقا لمعلومات على درجة من الثقة فإن ما يدور في اللقاءات الداخلية بين حليفين، يرتبطان بتفاهم، مختلف جذرياً عمّا يعلن على الألسنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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