لبنان

العزوف عن الترشيح امتداد للإعتراض

Lebanon 24
21-01-2022 | 17:06
A-
A+
Doc-P-909870-637784070033113993.jpg
Doc-P-909870-637784070033113993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مصدر مطلع أن خطوة العزوف عن الترشيح تشكّل امتداداً للإعتراض على السياسة المتبعة منذ 17ت2 عام 2019، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
الحريري عاد فجراً إلى لبنان.. هل سيخوض الانتخابات؟
lebanon 24
22/01/2022 05:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل لبناني سيترشح للانتخابات.. في هذه الدائرة!
lebanon 24
22/01/2022 05:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي من بكركي: نتطلّع إلى الضرورة الماسّة لإجراء الانتخابات النيابية في أيار كي تقدّم نخباً وطنية جديدة والانتخابات الرئاسية ليشعر كلّ مكوّن لبنانيّ أنّه شريك في الوطن
lebanon 24
22/01/2022 05:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد نصرالله: لبنان قادر على حماية نفسه من أطماع العدو والانتخابات في موعدها
lebanon 24
22/01/2022 05:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24

انتخابات

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:15 | 2022-01-21
22:08 | 2022-01-21
22:22 | 2022-01-21
22:26 | 2022-01-21
17:24 | 2022-01-21
17:19 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website