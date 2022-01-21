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لبنان
العزوف عن الترشيح امتداد للإعتراض
Lebanon 24
21-01-2022
|
17:06
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كشف مصدر مطلع أن خطوة العزوف عن الترشيح تشكّل امتداداً للإعتراض على السياسة المتبعة منذ 17ت2 عام 2019، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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