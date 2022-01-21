لبنان

زيادة أجور

Lebanon 24
21-01-2022 | 17:13
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لجأت مؤسسات سياحية عريقة إلى زيادة أجور المستخدمين لديها، بدفع ثلث الراتب بالدولار الأميركي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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