انتخابات العماليّ العام إلى القضاء

كتبت" الاخبار": تقدّم المرشح الخاسر في انتخابات الاتحاد العمالي العام بول اسطفان بدعوى قضائية ضد الاتحاد على خلفية مخالفات قانونية وتنظيمية شابت عملية الانتخاب. اسطفان قال لـ"الأخبار" إنه بعد مراجعة الطعن التي قدّمها إلى وزارة العمل و"انتهت في الأدراج"، تقدّم بدعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية في بيروت بحق المدّعى عليه الاتحاد العمالي العام. وجاء في متن الدعوى أن الانتخابات جرت في التاسع من الشهر الماضي "خلافاً للأصول، بسبب تخلّف أربعة فائزين عن إجراء انتخابات نقاباتهم واتحاداتهم، وهو شرط قانوني للاشتراك في انتخابات الاتحاد العام، وهم رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر (رئيس نقابة عمال وموظفي مرفأ بيروت ومندوب لاتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة)، وشربل صالح (رئيس نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ومندوب لاتحاد نقابات المصالح المستقلّة والمؤسسات العامة)، وجورج حرب (الاتحاد العمالي اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك)، وجورج العلم غير معروف إلى أي نقابة ينتمي (الاتحاد اللبناني للنقابات العمالية)". وطالب اسطفان بـ"إبطال نتائج الانتخابات وبكفّ يد الأسمر عن قيادة الاتحاد ريثما تبتّ المحكمة في الدعوى". كذلك طالب بإبلاغ وزارة العمل بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات الأخيرة. وأمل أن تفتح الدعوى ملف مخالفات الهيئة الأكثر تمثيلاً للعمال من ضمّها نقابات واتحادات وهمية وأخرى فاقدة للشرعية، وغياب التمثيل النسبي وتقسيم النقابات مناطقياً وطائفياً بدل أن تعتمد التقسيم القطاعي.