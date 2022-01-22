اطلاق نار في طرابلس...فما السبب؟

اقدم مجهولان على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه المدعو "ع.م" ،دون اصابته وذلك في محلة التبانه - طرابلس بالقرب من محطة ملص ليفرا بعدها الى جهه مجهولة



ولم تعرف اسباب اطلاق النار.